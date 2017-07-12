Microsoft більше не буде оновлювати ОС Windows Phone

Microsoft з 11 липня 2017 року більше не випускатиме оновлення для операційної системи Windows Phone 8.1. Операційна система підтримувалася майже три роки - з моменту презентації 16 липня 2014 року, пише "Новое время".

З 11 липня компанія більше не збирається випускати оновлення безпеки та інші апдейти для Windows Phone 8.1. За запевненнями Microsoft, термін підтримки Windows Phone 8.1 закінчився ще 24 червня 2017 року.

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Windows Phone 8.1 стало останнім великим доповненням ОС Windows Phone 8, яке містило велику кількість нововведень на зразок цифрового помічника Cortana, оновлень інтерфейсу і ядра системи. Всього Windows Phone версій 8 і 8.1 було встановлено на 70% смартфонів від Microsoft.

Зараз Microsoft все ще продовжує підтримку операційної системи Windows 10 Mobile, але немає інформації про те, як ця підтримка буде здійснюватися в подальшому. Останнім часом Windows 10 Mobile не отримувала серйозних оновлень.