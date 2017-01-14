Компанія WhatsApp відповіла на звинувачення у вразливості повідомлень

«Ця інформація невірна», - заявив представник месенджера, передає РБК.

13 січня The Guardian повідомила про серйозну уразливість в алгоритмі, яку виявив співробітник Каліфорнійського університету в Берклі, який займається криптографією і безпекою, Тобіас Болтер. Експерт стверджував, що хакери можуть підміняти ключ шифрування в WhatsApp без відома користувача, якщо він ще не отримав повідомлення, наприклад, давно не заходив в додаток або змінив номер телефону. Таким чином зловмисники отримають доступ до листування користувача.

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На думку Болтера, те ж саме за рахунок уразливості може зробити і сам WhatsApp за замовленням спецслужб. «Якщо урядові організації вимагатимуть у WhatsApp надати доступ до приватних повідомлень, то він це зробить, замінивши ключі шифрування», — упевнений фахівець.

Пізніше засновник месенджера Telegram Павло Дуров іронічно зазначив на своїй сторінці в Twitter, що раніше «експерти обманювали громадськість на тему того, як добре захищений WhatsApp». Він припустив, що експерти, які пропагують безпеку месенджера, працювали на уряд США.

У жовтні 2016 року міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала WhatsApp самим захищеним месенджером у світі нарівні з Facebook Messenger. Сервіс Павла Дурова Telegram опинився на другій позиції разом з iMessage і FaceTime. Експерти Amnesty International відзначали, що в Telegram не застосовано end-to-end-шифрування (ключ від листування формується на кінцевому пристрої, наприклад смартфоні користувача), яке за замовчуванням використовують інші сервіси.

Однак представник WhatsApp заявив РБК, що месенджер не дає урядовим органам доступ до перепискам ні через які лазівки і буде всіляко противитися запитам, які могли б стати лазівками для доступу до перепискам.