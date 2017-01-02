Мільйони користувачів залишаться без WhatsApp, месенджер припинить працювати на застарілих гаджетах

Месендер WhatsApp припинить роботу на застарілих смартфонах та інших гаджетах. Про це повідомляє британське видання Daily Express з посиланням на розробників програми.

Зокрема, як зазначає видання WhatsApp не буде доступний на iPhone 3GS, пристроях Windows Phone 7 і смартфонах, що використовують операційну систему Android 2.1 і версій 2.2.

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Месенджер буде доступний на гаджетах, які працюють Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 і Nokia Symbian S60 лише до 30 червня цього року.

"Ці гаджети були важливою частиною історії, проте вони не здатні підтримувати можливості, які будуть з'являтися в нашому додатку", - відзначили розробники.