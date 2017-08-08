Археологи знайшли втрачене римське місто в Ізраїлі

На північному березі Галілейського моря ізраїльські археологи, ймовірно, знайшли римське місто Юлія. До таких висновків учені дійшли, виявивши під час розкопок сліди римської лазні, повідомляє "Новое время" з посиланням на видання Haaretz.

Читайте такожВчені розповіли, як коти підкорили стародавній світ"Це означає, що там знаходилося місто, а не просто рибальське село. Лазня свідчить про існування міської культури", - говорить автор дослідження, доктор Мордехай Авіам.

Крім руїн лазні з мозаїкою на підлозі, були знайдені глиняні черепки, а також дві монети - бронзова, кінця II століття нашої ери, а також срібний денарій з зображенням імператора Нерона, який правив у першому столітті до нашої ери.

Дослідники відзначають, що про місто згадував знаменитий римський історик Йосиф Флавій. Зокрема, він зазначав, що свою назву місто отримало на честь Юлії Августи, матері імператора Тиберія. Передбачається, що це місто було рідним для трьох апостолів Ісуса - Петра, Андрія, і Пилипа.

Професор Ноам Грінбаум з Хайфського університету зазначає, що місто Юлія, швидше за все,було залишене жителями у візантійський період. Причиною цього стала зміна рівня Галілейського моря.