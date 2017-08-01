Вчені змоделювали причини Великого вимирання: воно може бути пов'язане з парниковими газами

Геологи змоделювали процеси, які стали причиною масового пермського вимирання, інакше званого Великим вимиранням. У цей період 252 мільйони років тому зникли більшість мешканців Землі - близько 70% сухопутних і 96% морських видів.

Американські вчені змоделювали одну з концепцій Великого вимирання, вивчивши одну з найбільших траппових провінцій у світі — Сибірські траппи. Вона простягається від Уралу до Східно-Сибірського нагір'я. Поява Сибірських траппів приблизно збігається за часом з Великим вимиранням, тому ці події часто пов'язують. Відповідне дослідження опубліковане в журналі Nature Communications, повідомляє Naked Science.

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Утворення траппів вважається найпопулярнішою серед вчених причиною Великого вимирання. Ці структури виникають, коли за відносно короткий, з точки зору геології термін (кілька мільйонів років) на поверхню планети з численних тріщин виливається величезна кількість базальту. З часом місцевість набуває характерного рельєфу: утворені осадові породи легко руйнуються, а базальт залишається на місці. Рельєф нагадує сходи.

Вчені досліджували силли — пласти, що утворюються в товщі земної кори під час кристалізації магматичних гірських порід. Геологи використали нові датування шарів породи. На думку вчених, масштабний викид речовини, з якої сформувався базальт, стався відносно рано і не міг вплинути на вимирання видів.

Початком процесів, які призвели до вимирання, могла стати наступна більш коротка стадія, під час якої в породі сформувалися силли. Поява силлів супроводжується активним виділенням тепла. Під впливом температури почався процес метаморфізму (зміни) осадових порід — наприклад вапняку. З них вивільнялися парникові гази: вуглекислий газ і метан.

Насичення атмосфери вуглекислим газом регулярно називають головною причиною Великого вимирання. Часто його пов'язують з виверженнями вулканів.

Серед учених існує декілька основних гіпотез, що пояснюють причини вимирання. Ряд вчених вважають, що всьому виною раптове стихійне лихо, наприклад падіння метеорита. Інші дослідники дотримуються думки про те, що умови життя видів могли змінюватися поступово, але безповоротно. Серед цих гіпотез — зростаюча сухість клімату, падіння рівня кисню, зміна рівня моря або напряму океанічних течій.

Раніше міжнародна група геологів прийшла до висновку, що причиною найпершого масового вимирання стала вулканічна активність.