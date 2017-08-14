Розкрито фінальний дизайн нового iPhone 8 (фото)

Редактор Forbes Гордон Келлі опублікував нові фотографії iPhone 8. Він зазначив, що це найдетальніший прототип з усіх існуючих.

Читайте такожНові iPhone в подробицях і з характеристиками показали на відео«Я можу підтвердити, що це фінальний дизайн iPhone 8, - пише Келлі. - На відміну від багатьох макетів, які являють собою звичайний шматок металу, цей прототип дуже докладний і створений з високоякісних матеріалів на фабриці».

Задня кришка смартфона виконана з скла для підтримки бездротової зарядки. Також iPhone 8 має 5,8-дюймовий безрамковий дисплей. Як вважає Келлі, такий екран виглядає "приголомшливо". При цьому він згадав, що краї навколо "острівця" на верхній частині дисплея будуть "затемнятися" під час демонстрації повноекранного контенту, щоб не відволікати користувача від перегляду.

Він також підтвердив, що у верхній частині дисплея знаходиться отвір під динамік і датчики. При цьому за габаритами iPhone 8трохи більший iPhone 7 з 4,7-дюймовим екраном.

Крім іншого, на знімках можна побачити подвійний фотомодуль, розташований вертикально. На думку експерта, таке конструктивне рішення зумовлене підтримкою функції доповненої реальності.

Келлі зазначає, що Apple дійсно планує відмовитися від кнопки Home зі сканером відбитків пальців Touch ID і замінити його сканером обличчя Face ID.

Крім того, експерт випробував кілька чохлів для iPhone 8, вже надійшли в продаж, і зазначив, що всі вони ідеально підходять для прототипу.

iPhone 8 буде анонсований на щорічній презентації Apple восени .