У мережу потрапили фотографії фінальної версії iPhone 8 (фото)

iPhone 8 повинен отримати 5,8-дюймовий OLED-екран, який з чотирьох сторін буде оточувати окантовка шириною близько 4 мм, повідомляє itc.ua з посиланням на Forbes. Кути екрана будуть закруглені, а службова інформація (індикація мереж, ступеня заряду і т. д.) буде винесена на додаткову панель, в яку вбудований розмовний динамік, фронтальна камера і стандартні датчики наближення і освітленості.

Читайте такожЗМІ повідомляють, що Apple відтермінувала виробництво iPhone 8Повідомлення ОС і додатків будуть відображатися на основному екрані, а «чорна смужка» буде зарезервована виключно під службові потреби.

Стандартної кнопки Home в нижній частині фронтальної панелі на знімках не видно. Передбачається, що кнопку зроблять віртуальною, а сканер відбитків пальців перенесуть на більш велику кнопку включення на правій грані.

На нижній грані можна побачити стандартний порт Lightning і стереодинаміки, 3,5 мм аудіопорт так і не з'явився, тому користувачам iPhone 8 доведеться використовуватиперехідники або фірмові навушники Apple. На задній панелі можна побачити тільки вертикальну «камеру-світлофор» з двома об'єктивами, які поділяє спалах.