Microsoft назвала дату виходу шоломів змішаної реальності

Microsoft почне поставки шоломів доповненої реальності разом із осіннім великим оновленням Windows, що призначене на 17 жовтня.

Про це повідомляється в блозі компанії, передає republic.

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В цей день вийде Windows 10 Fall Creators Update. Попереднє велике оновлення операційної системи Microsoft вийшло у квітні.

Хедсети для змішаної реальності Windows випустять Acer, Dell, HP і Lenovo.

З допомогою шолома можна завантажувати ігри, програми з Windows Store, а також використовувати можливості HoloLens.