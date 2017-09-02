Microsoft назвала дату виходу шоломів змішаної реальності

20:48, 02 вересня 2017
Наука та IT
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З допомогою шолома можна завантажувати ігри, програми з Windows Store, а також використовувати можливості HoloLens.

Хедсети для змішаної реальності Windows випустять Acer, Dell, HP і Lenovo / фото windows.com

Microsoft почне поставки шоломів доповненої реальності разом із осіннім великим оновленням Windows, що призначене на 17 жовтня.

Про це повідомляється в блозі компанії, передає republic.

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В цей день вийде Windows 10 Fall Creators Update. Попереднє велике оновлення операційної системи Microsoft вийшло у квітні.

Хедсети для змішаної реальності Windows випустять Acer, Dell, HP і Lenovo.

З допомогою шолома можна завантажувати ігри, програми з Windows Store, а також використовувати можливості HoloLens.

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Теги: #шоломи змішаної реальності