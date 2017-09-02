Microsoft назвала дату виходу шоломів змішаної реальності
20:48, 02 вересня 2017Наука та IT
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З допомогою шолома можна завантажувати ігри, програми з Windows Store, а також використовувати можливості HoloLens.
Хедсети для змішаної реальності Windows випустять Acer, Dell, HP і Lenovo / фото windows.com
Microsoft почне поставки шоломів доповненої реальності разом із осіннім великим оновленням Windows, що призначене на 17 жовтня.
Про це повідомляється в блозі компанії, передає republic.
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В цей день вийде Windows 10 Fall Creators Update. Попереднє велике оновлення операційної системи Microsoft вийшло у квітні.
Хедсети для змішаної реальності Windows випустять Acer, Dell, HP і Lenovo.
З допомогою шолома можна завантажувати ігри, програми з Windows Store, а також використовувати можливості HoloLens.
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