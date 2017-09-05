Топовий iPhone 8 отримає півтерабайта пам'яті - інсайдер

Довгоочікуваний iPhone 8, презентація якого відбудеться 12 вересня, в базовому варіанті буде продаватися за 999$ і отримає 64 ГБ пам'яті. Про це у своєму "Твіттері", пише авторитетний інсайдер і оглядач Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1).

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У середній модифікації новий iPhone отримає 256 ГБ пам'яті за ціною $1099.

Але найгучнішою новинкою від Apple обіцяє стати топовий iPhone 8 з цілими 512 ГБ пам'яті. Вона буде продаватися за $1199.

#iPhone8



64 GB: 999$

256 GB: 1099$

512 GB: 1199$ — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) September 4, 2017

Оглядач зазначає, що 512 ГБ – це, ймовірно, все ж забагато для телефона. Крім того, щоб продати якомога більше смартфонів компанії було б розумніше зробити всього два варіанти, а не три.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що задня кришка нового смартфона буде виконана зі скла для підтримки бездротової зарядки. Також iPhone 8 отримає 5,8-дюймовий безрамковий дисплей. Крім того, Apple планує відмовитись від кнопки Home зі сканером відбитків пальців Touch ID і замінити його сканером обличчя Face ID.