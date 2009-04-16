Росія проводить масштабну операцію проти кіберзлочинності

На території країн-членів Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) нині проводиться широкомасштабна операція "Проксі" з протидії кіберзлочинності, повідомив глава МВС Росії Рашид Нургалієв.

"Торік ми виступили з ініціативою про поетапну реалізацію під егідою ОДКБ комплексу заходів, спрямованих на виявлення і припинення в національних сегментах мережі Інтернет інформаційних ресурсів кримінального характеру. І нині проводиться перша спільна операція", - сказав Нургалієв журналістам після наради міністрів внутрішніх справ держав-членів ОДКБ в Єревані.

За його словами, російське міністерство проводить аналогічні заходи під умовною назвою "Мережа" вже протягом десяти років. Тільки минулого року в результаті такої операції була припинена діяльність 610 деструктивних інтернет-ресурсів, порушено 270 кримінальних справ, виявлено 325 злочинів.

"У результаті цих операцій ми відзначаємо значне поліпшення криміногенної обстановки в цій сфері, створені передумови для витіснення злочинних елементів з російського сегменту мережі Інтернет", - зазначив міністр.

Він пообіцяв поділитися з колегами напрацюваннями у боротьбі з кіберзлочинністю, а також допомогти в становленні спеціалізованих підрозділів по боротьбі із злочинами у сфері інформаційних технологій.

РІА “Новости”