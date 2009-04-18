США намагаються ізолювати Талібан від радіозв'язку й інтернету

США, за неофіційними даними, доручили військовому командуванню і спецслужбам позбавити рух "Талібан" можливості користатися радіозв`язком і інтернет-сайтами в екстремістських цілях. Американські фахівці намагаються "глушити" радіостанції бойовиків в районах Пакистану поблизу афганського кордону. Крім того, спецслужби блокують пакистанські форуми і веб-сайти, які поширюють екстремістські матеріали, передає Reuters з посиланням на американські ЗМІ.

В адміністрації США вважають, що військовим слід приділяти більше уваги "психологічним операціям" в Афганістані й Пакистані. Перемогти талібів в інформаційній війні можна, лише узявши під контроль канали їх комунікації, упевнені в американському командуванні.

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