У 2010 році інтернет помре?

З початком 2010 року світовий Інтернет досягне максимуму своєї пропускної інформаційної спроможності, і його користувачів чекають численні несподівані збої і перерви в роботі комп`ютерів. З таким прогнозом виступила аналітична технологічна служба "Nemertes".

Експерти прогнозують, що з 2012 року кількість користувачів Інтернету досягне такої кількості, що він вже не зможе забезпечити нормальну роботу комп`ютерних мереж і постійно знаходитиметься в напівпаралізованому стані.

За словами фахівців "Nemertes", відкрита для вільного користування в 1989 році світова електронна павутина, як спочатку здавалося, володіла безмежним потенціалом для передачі і отримання інформації, проте вже за 10 років вона впритул підійшла до межі своїх можливостей.

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