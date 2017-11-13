На оберненій до Землі стороні Сонця зникли плями - вчені

Кількість плям на Сонці, що вважається головною характеристикою рівня сонячної активності, стрімко падає до нуля.

Наразі на оберненій до Землі стороні не спостерігається жодної плями, йдеться у повідомленні лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, передає РІА Новости.

"Є зараз плями на зворотному боці Сонця, сказати важко, але виходячи із фотографій Сонця два тижні тому, коли ця сторона була повернена до Землі, плями відсутні й там. Тим самим, наша зірка зараз дуже близька за зовнішнім виглядом до ідеального об'єкта, без будь-яких "недоліків", яким його представляли люди до початку 17 століття", — зазначають вчені.

Кількість плям на Сонці є головним параметром, за яким вимірюється 11-річний сонячний цикл, історія якого налічує вже майже 270 років. Раз в 11 років кількість плям досягає максимуму, а приблизно посередині між цими піками знижується до найменшого значення, названого сонячним мінімумом. Природа цих змін залишалася незрозумілою протягом майже 200 років, і лише в середині XX століття було встановлено, що з кроком 11 років змінюється магнітне поле Сонця (по черзі посилюється і послаблюється).

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Оскільки плями утворюються в областях сильного поля, то у моменти максимальної напруженості поля досягає максимуму й кількість плям. Магнітна і пов'язана з нею електрична енергія Сонця є основним "паливом" для сонячної активності (сонячні спалахи і викиди речовини мають у своїй основі електричну і магнітну природу). З цієї причини в роки максимуму сонячного циклу зростає і "вибухова" активність Сонця. У роки мінімуму вона, навпаки, затухає.

Виходячи з картини, що спостерігається зараз, Сонце невідворотно рухається до чергового мінімуму, який буде досягнутий наприкінці 2018 — першій половині 2019 років. На цьому шляху на Сонці спочатку повинні повністю зникнути складні групи плям і пов'язані з ними сонячні спалахи, що, схоже, вже сталося. Потім у короні Сонця поступово починають спливати нові потоки магнітного поля, з'являються перші плями, і маховик сонячного циклу починає новий 11-річний оберт.

Зараз Сонце почало входити у третій етап, який характеризується поступовим зникненням плям. На цьому етапі все ще на короткий час можуть з'являтися окремі плями й навіть відбуватися слабкі спалахи, але це є лише останніми вгасали сплесками активності. Остаточне зникнення плям із Сонця може відбутися вже протягом найближчих 2-3 місяців.