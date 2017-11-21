Time представив рейтинг кращих гаджетів року

Консоль Nintendo Switch зайняла перше місце в рейтингу десяти найкращих гаджетів 2017 року за версією журналу Time. Нова ігрова приставка, продажі якої стартували в березні, являє собою гібрид домашньої і портативної консолі: з її допомогою в ігри можна грати як на телевізорі, так і на спеціальному планшеті.

Читайте такожКласичну консоль Super Nintendo перевипустять з новою гроюДруге місце зайняв смартфон Apple iPhone X. Мобільний телефон з новим дисплеєм Super Retina, що покриває всю лицьову сторону пристрою, і системою розпізнавання по обличчю за допомогою технології Face ID надійшов у продаж 3 листопада.

На третьому місці - ноутбук Surface Laptop Microsoft. Він оснащений сенсорним екраном і працює на операційній системі Windows 10 S, в якій можна завантажувати додатки тільки з Windows Store.

Четверте місце зайняв квадрокоптер DJI Spark, управляти яким можна без пульта, а лише рухом руки.

Замикає п'ятірку лідерів смартфон Samsung Galaxy S8. Випущений в березні гаджет, оснащений сканером райдужної оболонки ока для ідентифікації власника, а також голосовим асистентом Bixby.

Далі в рейтингу розташувалися:

6. ігрова консоль Super Nintendo Entertainment System (SNES) Classic;

7. смарт-колонка Amazon Echo другого покоління;

8. ігрова консоль Microsoft Xbox One X;

9. Apple Watch 3;

10. фотоапарат Sony Alpha A7R III.