Time представив рейтинг кращих гаджетів року
Перше місце в рейтингу зайняла консоль Nintendo Switch, продажі якої почалися в березні.
Консоль Nintendo Switch зайняла перше місце в рейтингу десяти найкращих гаджетів 2017 року за версією журналу Time. Нова ігрова приставка, продажі якої стартували в березні, являє собою гібрид домашньої і портативної консолі: з її допомогою в ігри можна грати як на телевізорі, так і на спеціальному планшеті.
Читайте такожКласичну консоль Super Nintendo перевипустять з новою гроюДруге місце зайняв смартфон Apple iPhone X. Мобільний телефон з новим дисплеєм Super Retina, що покриває всю лицьову сторону пристрою, і системою розпізнавання по обличчю за допомогою технології Face ID надійшов у продаж 3 листопада.
На третьому місці - ноутбук Surface Laptop Microsoft. Він оснащений сенсорним екраном і працює на операційній системі Windows 10 S, в якій можна завантажувати додатки тільки з Windows Store.
Четверте місце зайняв квадрокоптер DJI Spark, управляти яким можна без пульта, а лише рухом руки.
Замикає п'ятірку лідерів смартфон Samsung Galaxy S8. Випущений в березні гаджет, оснащений сканером райдужної оболонки ока для ідентифікації власника, а також голосовим асистентом Bixby.
Далі в рейтингу розташувалися:
6. ігрова консоль Super Nintendo Entertainment System (SNES) Classic;
7. смарт-колонка Amazon Echo другого покоління;
8. ігрова консоль Microsoft Xbox One X;
9. Apple Watch 3;
10. фотоапарат Sony Alpha A7R III.