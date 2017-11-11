В Apple пообіцяли вирішити проблему роботи Iphone X на холоді

Apple визнала проблему втрати чутливості дисплеєм нового Iphone X при низьких температурах і повідомила, що ця проблема буде вирішена в наступному оновленні програмного забезпечення.

Про це йдеться у повідомлення компанії, передає Дождь з посиланням на The Verge.

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«Ми знаємо випадки, коли екран iPhone X тимчасово не відповідає на дотики після різкого переходу в місце з низькою температурою», — розповіли в Apple.

Згідно з повідомленням компанії, цей недолік буде виправлений в наступному оновленні ПЗ, додавши, що телефон зможе за кілька секунд підлаштовуватися під зміну температури.

У компанії не уточнили дату виходу нового оновлення.

Раніше в компанії Apple повідомили, що дисплей нового iPhone X, створений за технологією OLED, схильний до вигоряння. Щоб не зіткнутися з цією проблемою, технічна підтримка Apple порекомендувала своїм клієнтам встановити операційну систему iOS 11 і рідше підвищувати яскравість екрану до максимального значення.

У iOS 11 розробники додали функції, які повинні допомогти продовжити термін функціонування дисплея iPhone X.