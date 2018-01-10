Відома на увесь світ обіцянкою знищити людство робот Софія тепер може ходити і танцювати (відео)
12:21, 10 січня 2018Наука та IT
1919 0
Жінка-робот також може демонструвати різні людські емоції та відповідати на питання.
Відома на увесь світ робот Софія тепер може ходити і танцювати.
Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
Читайте такожПолітик, що не їсть і не спить: у Новій Зеландії створили бота, який збирається у парламент (відео)
Унікального робота науковці показали ще торік, однак на ноги Софію поставили тільки тепер. Рухається вона нешвидко. За годину долає лише один кілометр.
Жінка-робот може демонструвати різні людські емоції та відповідати на питання. Торік вона приголомшила усіх, коли підтвердила, що збирається вбивати людей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter