Відома на увесь світ обіцянкою знищити людство робот Софія тепер може ходити і танцювати (відео)

12:21, 10 січня 2018
Наука та IT
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Жінка-робот також може демонструвати різні людські емоції та відповідати на питання.

Відома на увесь світ робот Софія тепер може ходити і танцювати.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

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Унікального робота науковці показали ще торік, однак на ноги Софію поставили тільки тепер. Рухається вона нешвидко. За годину долає лише один кілометр.

Жінка-робот може демонструвати різні людські емоції та відповідати на питання. Торік вона приголомшила усіх, коли підтвердила, що збирається вбивати людей.

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Теги: #робот Софія