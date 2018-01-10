Відома на увесь світ обіцянкою знищити людство робот Софія тепер може ходити і танцювати (відео)

Відома на увесь світ робот Софія тепер може ходити і танцювати.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

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Унікального робота науковці показали ще торік, однак на ноги Софію поставили тільки тепер. Рухається вона нешвидко. За годину долає лише один кілометр.

Жінка-робот може демонструвати різні людські емоції та відповідати на питання. Торік вона приголомшила усіх, коли підтвердила, що збирається вбивати людей.