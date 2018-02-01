Світ спостерігав за потрійним астрономічним явищем, українці теж побачили кривавий супермісяць (фоторепортаж, відео)
11:50, 01 лютого 2018Наука та IT
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В Україні було хмарно, і повний Місяць виходив рідко.
Ілюстрація REUTERS
Він був спочатку суперповним, потім "блакитним", а далі зайшов у земну тінь. Таке унікальне явище можна побачити лише раз на кількадесят років.
Цього разу пощастило не всім. В Україні було хмарно, і повний Місяць виходив рідко. Його могли спостерігати, наприклад, у Львові:
А от фотографи з країн, яким з погодою пощастило, вражають. За найкрасивішими кадрами люди в США, Австралії та Азії видиралися на пагорби, дахи і дерева:
Окремо супермісяць, повне затемнення, при якому Місяць набуває червонуватого відтінку, й "блакитний Місяць" відбуваються досить часто, але на один і той же день за життя нинішнього покоління ще ніколи не випадали.
Весь світ спостерігав за потрійним астрономічним явищем Місяця
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