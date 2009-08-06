Російські вчені лякають новою суперзброєю розміром з валізку

Російські вчені створили пристрій розміром з невелику валізку, здатний миттєво виводити з ладу всі електронні компоненти систем озброєнь супротивника, повідомив в інтерв`ю РІА “Новости” член Ради при президентові РФ з науки і високих технологій академік РАН Володимир Фортов.

"На даний час усі системи озброєння оснащені радіоелектронними компонентами. Якщо у вас є потужне і компактне джерело радіовипромінювання - а потужне, за нашими міркуваннями, це один гігават (Гвт), то всю електроніку супротивника можна одноразово вивести з ладу. Але є в арсеналі і пристрої, що відключають електронне устаткування на короткий час, - на 20 хвилин, наприклад, під час проведення спецоперацій", - відзначив академік.

"Створений пристрій розміром з невеликий портфель і має потужність в один Гвт. Для порівняння: Гвт енергії - це дві черги ДніпроГЕС, або один Чорнобильський реактор. Є напрацювання за джерелами випромінювання з обхватом в кілометр, є - в 200 метрів", - уточнив Володимир Фортов.

Пристрій діє не тільки на електроніку супротивника, але й на всі електронні пристрої мирних жителів. "Але коли війна вже почалася - перемога важливіша", - вважає учений.