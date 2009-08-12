Nokia уклала угоду з Microsoft
08:50, 12 серпня 2009Наука та IT
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Інформація джерела
Найбільший у світі виробник програмного забезпечення корпорація Microsoft Corp досягла домовленості з компанією Nokia, повідомляє в середу газета The Wall Street Journal з посиланням на джерело, знайоме з умовами операції.
За даними видання, мета операції - використання офісних додатків Microsoft (Word, Excel і PowerPoint) на комунікаторах, які випускає Nokia.
Передбачається, що про угоду буде офіційно оголошено сьогодні.
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