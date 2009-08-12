Nokia уклала угоду з Microsoft

Найбільший у світі виробник програмного забезпечення корпорація Microsoft Corp досягла домовленості з компанією Nokia, повідомляє в середу газета The Wall Street Journal з посиланням на джерело, знайоме з умовами операції.

За даними видання, мета операції - використання офісних додатків Microsoft (Word, Excel і PowerPoint) на комунікаторах, які випускає Nokia.

Передбачається, що про угоду буде офіційно оголошено сьогодні.

Газета.ру