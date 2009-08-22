Складено рейтинг "100 найбрудніших сайтів"

Антивірусна компанія Symantec опублікувала рейтинг "Найбрудніших сайтів". До списку ввійшли сто веб-сайтів, які становлять найбільшу загрозу для безпеки комп`ютера станом на серпень 2009 року. Рейтинг складено за даними сервісу Norton Safe Web, повідомляється в прес-релізі.

42 сайти із списку виявилися справді "брудними" і містять сороміцький контент. Тематика інших відрізняється неабияким різномаїттям - юридичні послуги, продаж продуктів харчування й електроніки, фігурне катання, навіть полювання на оленів. Але всі вони становлять дуже серйозну загрозу.

Саме лише відвідання такого сайту піддає випробуванню безпеку комп`ютера. Необов`язково навіть тиснути на лінки чи завантажувати файли, щоб зазнати зараження вірусами та відкрити зловмисникам доступ до особистої інформації і банківських даних, стверджує Symantec.

З усіх виявлених сервісом Norton Safe Web шкідливих сайтів кожен в середньому містить 23 загрози. Але серед ста найнебезпечніших у світі кожен має в середньому 18 тисяч (!) способів завдати шкоди. Серед них віруси, черви, трояни, шпигуни, руткіти й інші шкідливі програми, які використовують будь-які вразливі місця операційної системи та браузера. 75 сайтів з першої сотні заражають комп`ютери відвідувачів впродовж більш як півроку.

За даними Symantec, в 2008 році найбільша кількість нових заражень вірусами відбувалася при відвідинах веб-сайтів.

Лента.ру