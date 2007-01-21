Американці ловитимуть іракських снайперів на ігрову приставку

Американські військові найближчим часом одержать новітню систему боротьби зі снайперами, керовану джойстиком від ігрової приставки X-Box.

Бойовий робот, названий RedOwl "Червона сова", за допомогою мікрофонів по звуку пострілу знаходить місцеперебування ворожого снайпера, підсвічує його позицію інфрачервоного лазера і видає його точні координати в GPS. Оператору RedOwl залишається передати координати цілі артилеристам або льотчикам.

Керує системою одна людина за допомогою злегка модифікованого джойстика від ігрової консолі X-Box.

Вартість одного робота становить близько 150 тисяч доларів. Очікується, що найближчим часом "Червоні сови" надійдуть на озброєння американських спецназівців, які несуть службу в Іраку.