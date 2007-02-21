Мережа віртуальних готелів для дітей досягла Росії

Фінська компанія Sulake Corporation оголосила про офіційний запуск на території Росії свого проекту Habbo.

Habbo по суті є чатом з графічним інтерфейсом і вбудованими міні-іграми. Спілкування між користувачами відбувається в кімнатах віртуального готелю. Творці повідомили, що за сім років існування проекту вони вже відкрили готелі Habbo в 29 країнах. За цей час у віртуальних готелях побували понад 70 мільйонів пожильців: саме стільки персонажів було створено користувачами.

Проект Habbo розрахований насамперед на юних користувачів інтернету. За статистикою, середній вік мешканців готелів становить від 13 до 16 років. Творці приділили особливу увагу безпецы: моніторинг діалогів ведеться цілодобово.

Участь у діяльності співтовариства Habbo безкоштовна; користувачам доведеться платити тільки за деякі міні-ігри, а також за меблі, якими можна буде обставити власну кімнату.

Лента.ру