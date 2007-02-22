США випробували ракету на радянському танку

Корпорація Lockheed Martin провела випробування протитанкової ракети Compact Kinetic Energy Missile (CKEM), повідомляє Spacewar.

Під час випробувань ракета успішно вразила танк Т-72, захищений динамічною бронею вдосконаленого типу. Дистанція до цілі становила 3400 метрів. У повідомленні не наводиться даних про те, чи був танк уражений в лобову проекцію, захищену багатошаровою бронею великої товщини, чи в борт, захищений значно слабкіше.

Ракета CKEM є протитанковою зброєю нового покоління, що вражає ціль за рахунок ударної дії. Вона може використовуватися для боротьби з бронетехнікою, польовими укріпленнями та іншими цілями. Від традиційних протитанкових ракет CKEM відрізняється значно спрощеним режимом зберігання і транспортування за рахунок відсутності бойового заряду.

Довжина ракети CKEM - 1,5 метра, вага - близько 40 кілограмів. Вона призначена для комплектації бойових броньованих машин "Страйкер" і інших перспективних зразків бронетехніки.

Лента.ру