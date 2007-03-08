Skoda показала прототип раллійної Fabia S2000 (4 фото)

На автошоу в Женеві компанія Skoda представила прототип нового раллійного автомобіля на базі Skoda Fabia другого покоління. На відміну від старої "Фабії", новинка готується для участі в доступнішому класі S2000, а не в заліку WRC.

Як заявили представники чеської марки, Fabia S2000 розроблена з дотриманням всіх вимог FIA, і тепер ця машина приступить до тривалого доведення - її гоночний дебют відбудеться лише в 2008 році в рамках гоночної серії IRC (Intercontinental Rally Challenge).

Відповідно до вимог FIA, що пред`являється до автомобілів класу S2000, новинка оснащуватиметься механічною системою повного приводу і дволітровим бензиновим мотором, потужність якого не повинна перевищувати 280 кінських сил. Довжина новинки, за офіційними даними, складе 3992 міліметри, а розмір колісної бази - 2486 міліметрів.

Нагадаємо також, що в заліку S2000 вже виступають машини Fiat Grande Punto, Toyota Corolla/Auris і VW Polo. Крім того, до прем`єри готуються аналогічні раллийные автомобілі від Peugeot (на базі Peugeot 207) і Renault (на базі Dacia Logan).

Лента.ру Фото skoda-auto