Російські космонавти зможуть висадитися на Марс в 2030-2035 роках. Таку думку висловив сьогодні в інтерв`ю інформаційному телеканалу "Росія 24" керівник Федерального космічного агентства (Роскосмос) Анатолій Пермінов.

За його словами, особлива увага приділяється "енергорушійним установкам, над якими працює Росія в одному з президентських проектів". "Якщо це завдання буде вирішене, то після неї термін буде зсунутий ліворуч, але треба спочатку вирішити це завдання", - цитує Газета.ру.