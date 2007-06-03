Екологічні технології не суперечать економічній ефективності, навіть навпаки

Міністри з питань захисту навколишнього природного середовища Європейського Союзу закликають до більш ефективного використання енергетики та ресурсів в промисловості.

Як повідомили УНІАН в прес-службі німецького президентства в ЄС, про це вони заявили в суботу, 2 червня, під час неформального засідання Ради міністрів в німецькому Ессені.

“Ми не лише хочемо зробити економіку ЄС найбільш конкурентноздатною в світі, ми також хочемо бути піонерами в ресурсоефективності та екологічних інноваціях”, - заявив міністр з питань охорони навколишнього природного середовища головуючої в ЄС Німеччини Сігмар ГАБРІЕЛЬ.

За словами німецького міністра, екологічні технології вже відіграють важливу роль в економіці ЄС, а їхній ринковий обсяг має подвоїтися з 1 млрд. євро в 2005 році до 2,2 млрд. євро у 2020 році.

Міністри екології заявили, зокрема, про підтримку низки специфічних заходів для покращення ефективності використання енергії та ресурсів та наголосили на фундаментальній важливості внесення змін до європейської схеми торгівлі квотами на викиди “парникових” газів в атмосферу.

Міністри також обговорили питання подальшої гармонізації податкових систем в області енергетики та погодилися приділяти більше уваги на національному рівні виробництву екологічно чистої продукції.