Nokia випустила два нових смартфони (фото)

Компанія Nokia випустила два нових смартфони N75 і N76, повідомляє TG Daily. Обидва мобільники виконано у форм-факторі розкладачки.

Зовні телефони нагадують моделі N92 і N93. Телефони не мають вбудованого накопичувача (тільки флеш-пам`ять для операційної системи і записника), зате оснащені адаптером для карт пам`яті формату microSD місткістю до двох гігабайт. Мобільники працюють під управлінням Symbian Series 60.

Обидва телефони оснащено двомегапіксельною фотокамерою і підтримують найсучасніші Java-додатки. N76 також обладнаний FM-тюнером. За великим рахунком, функції нових мобільників ідентичні попереднім моделям від Nokia з серії N. Представники компанії розраховують за допомогою цих нових моделей підсилити свої позиції на ринку США.

N75 продається за ціною 430 доларів. N76 коштує на 70 доларів дорожче.

Лєнта.ру