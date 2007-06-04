Nokia випустила два нових смартфони (фото)

16:21, 04 червня 2007
Наука та IT
2262

Ціна - $430-500

Компанія Nokia випустила два нових смартфони N75 і N76, повідомляє TG Daily. Обидва мобільники виконано у форм-факторі розкладачки.

Зовні телефони нагадують моделі N92 і N93. Телефони не мають вбудованого накопичувача (тільки флеш-пам`ять для операційної системи і записника), зате оснащені адаптером для карт пам`яті формату microSD місткістю до двох гігабайт. Мобільники працюють під управлінням Symbian Series 60.

Обидва телефони оснащено двомегапіксельною фотокамерою і підтримують найсучасніші Java-додатки. N76 також обладнаний FM-тюнером. За великим рахунком, функції нових мобільників ідентичні попереднім моделям від Nokia з серії N. Представники компанії розраховують за допомогою цих нових моделей підсилити свої позиції на ринку США.

N75 продається за ціною 430 доларів. N76 коштує на 70 доларів дорожче.

Лєнта.ру

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter