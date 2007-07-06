Нову атомну субмарину Китаю знайшли завдяки Google Earth

Керівникові підрозділу ядерних досліджень Федерації американських науковців (FAS) Гансу Крістенсену вдалося виявити новий атомний підводний човен збройних сил Китаю завдяки Google Earth. Підводний човен був сфотографований приватним супутником Quickbird наприкінці 2006 року.

На думку експертів, об`єкт, зображений на фото, є атомним підводним ракетоносцем типу 094 - новітньою субмариною цього типу у складі військово-морських сил КНР.

Човен був сфотографований супутником під час його стоянки на базі Сяопіндао поблизу Даляня (Жовте море). Своєю зовнішністю з розвиненою огорожею ракетних шахт, АПЛ нагадує російські ракетоносці проекту 667БДРМ.

Човни цього типа несуть 16 балістичних ракет JL-2 (DF-31), дальністю польоту 8 тисяч кілометрів. Наразі Китай має в своєму розпорядженні одну АПЛ типу 094, яка розпочала службу торік. Ще один ракетоносець перебуває в спорудженні.

Лента.ру