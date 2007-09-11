Росія готова розвивати ядерну програму в Бангладеш

Бангладеш розглядає Росію як можливого партнера для розвитку ядерної енергетики, заявив журналістам міністр закордонних справ Бангладеш Іфтехар Ахмед Чоудхурі.

"Я детально обговорив із заступником Мінпроменерго Іваном Матеровим можливу кооперацію з боку Росії при виробництві атомної енергії. Росія відреагувала позитивно і може стати партнером в спорудженні атомної електростанції", - сказав Чоудхурі на брифінгу в неділю, коментуючи підсумки вересневого візиту до Москви.

Він підкреслив, що бангладеська ядерна програма матиме суто мирний характер. "Ми не займатимемося ядерною зброєю", - наголосив міністр.

За словами Чоудхурі, Росія є добрим партнером для розвитку ядерної енергетики в Бангладеш, оскільки володіє необхідними технологіями.

Глава МЗС Бангладеш повідомив також, що він був першим, хто порушив це питання на політичному рівні, оскільки всі попередні контакти мали технічний характер.

РІА "Новости"