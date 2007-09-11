Росія готова розвивати ядерну програму в Бангладеш
Про це повідомив міністр Чоудхурі
Бангладеш розглядає Росію як можливого партнера для розвитку ядерної енергетики, заявив журналістам міністр закордонних справ Бангладеш Іфтехар Ахмед Чоудхурі.
"Я детально обговорив із заступником Мінпроменерго Іваном Матеровим можливу кооперацію з боку Росії при виробництві атомної енергії. Росія відреагувала позитивно і може стати партнером в спорудженні атомної електростанції", - сказав Чоудхурі на брифінгу в неділю, коментуючи підсумки вересневого візиту до Москви.
Він підкреслив, що бангладеська ядерна програма матиме суто мирний характер. "Ми не займатимемося ядерною зброєю", - наголосив міністр.
За словами Чоудхурі, Росія є добрим партнером для розвитку ядерної енергетики в Бангладеш, оскільки володіє необхідними технологіями.
Глава МЗС Бангладеш повідомив також, що він був першим, хто порушив це питання на політичному рівні, оскільки всі попередні контакти мали технічний характер.