Шаттл ”Дискавері” успішно стартував з мису Канаверал (3 фото)

Космічний корабель багаторазового використання "Діскавері" (Discovery) об 11:38 вівторка за місцевим часом (18:38 за київським) стартував з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флоріда, повідомляє телеканал CNN.

"Діскавері" повіз на орбіту експедицію STS-120, яка проведе на Міжнародній космічній станції 14 днів, встановить вузол номер два, відомий як "Хармоні" (Harmony), що дозволить під`єднати до МКС європейський та японський лабораторні модулі наприкінці 2007 та на початку 2008 року відповідно.

Для встановлення вузла й інших робіт, зокрема, переміщення ферми P6, астронавти зроблять п`ять виходів в космос.

На "Діскавері" вирушили сім астронавтів під командою 46-річної Памели Мелрой (Pamela Melroy).

Найстарший член екіпажа - 50-річний італієць Паоло Несполі (Paolo Nespoli), інженер, який представляє в експедиції Європейське космічне агентство.

На зворотньому шляху до екіпажа шатлу приєднається Клейтон Андерсон (Clayton Anderson), який нині перебуває на МКС .

Замість нього з командиром 16-ї експедиції МКС Пеггі Уітсон та російським космонавтом Юрієм Маленченком на орбіті залишиться Денієл Тані (Daniel Tani).

Лента.ру