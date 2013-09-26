Білл Гейтс визнав помилкою комбінацію Ctrl-Alt-Del

Гейтс пояснив, що спочатку для операції входу в систему планувалося використовувати тільки одну клавішу, але інженери компанії IBM, які проектували клавіатуру для IBM PC, не побажали виділити окрему клавішу для даної дії, повідомляє РІА Новости з посиланням на ресурс The Verge за підсумками публічного інтерв'ю засновника Micrsoft в Гарварді.

Придумав Ctrl-Alt -Del інженер IBM Девід Бредлі, який працював над створенням IBM PC. Спочатку поєднання використовувалося для перезавантаження комп'ютера. Раніше в інтерв'ю він заявив: "Я міг придумати цю комбінацію, але знаменитою її зробив Білл Гейтс" . Зараз Ctrl-Alt -Del використовується в Windows XP, Vista і 7 для входу в систему.

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Цього року Гейтс також заявляв про іншу помилку. Він не вважає, що компанія проґавила напрямок стільникових телефонів, але шлях, яким вона пішла, не дозволив їй захопити лідерство. Як раніше писав Digit.ru, нинішній генеральний директор Microsoft Стів Балмер заявив минулого тижня, що його найбільшою хибою була недостатня увага до телефонів. Балмер вважає, що в 2000-х компанія занадто зосередилася на продукті Windows Vista і проґавила розвиток смартфонів.