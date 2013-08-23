Гендиректор Microsoft оголосив про вихід з компанії

Менеджмент корпорації вже сформував спеціальний комітет, який займеться пошуками наступника Балмера. Останній і сам буде брати участь у процесі підбору нового керівника.

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У своєму листі співробітникам Microsoft Балмер підкреслив, що пишається досягненнями компанії. З тих пір як він прийшов у компанію в 1980 році, виручка Microsoft зросла з 7,5 мільйона до майже 78 мільярдів доларів, а кількість співробітників збільшилася з 30 до ста тисяч, повідомляє Lenta.ru.

Балмер також зазначив, що компанію чекають важливі зміни. 11 липня він оголосив про реорганізацію, в ході якої в рамках Microsoft буде створено кілька нових груп, а для розвитку всієї корпорації буде вироблена єдина стратегія.

Стів Балмер працює гендиректором Microsoft з січня 2008 року. Він зайняв цей пост після того, як у тому ж році пішов у відставку засновник компанії Білл Гейтс. У компанію Балмер прийшов у червні 1980 року по запрошенню Гейтса, з яким разом навчався в Гарвардському університеті.

За час роботи в Microsoft Стів Балмер став мільярдером і одним з постійних учасників списку найбагатших людей світу за версією Forbes. У березня 2013 року статки Балмера оцінювалися виданням в 15,2 мільярда доларів. Forbes також називав Балмера найпрацелюбнішим і незвичайним мільярдером у світі. У журналі звернули увагу на ексцентричну манеру виступів Балмера, через яку менеджера прозвали «хлопчиком-мавпою" (monkey boy).