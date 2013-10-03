Україна стала асоційованим членом ЦЕРН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, від України угоду підписав віце-прем’єр-міністр Костянтин Грищенко.

За словами голови Держінформнауки Володимира Семиноженка, підписання угоди з ЦЕРН – це перший етап на шляху набуття Україною статусу асоційованого члена у Європейському Союзі.

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Як зазначив Семиноженко, українські фізики добре відомі в ЦЕРН завдяки успішній участі у низці напрямків, а в останні роки - в рамках проекту Великого адронного коллайдера (ВАК). Він додав, що зараз у ЦЕРНі працюють 47 українських науковців.

Довідка: CERN (ЦЕРН, від фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, Європейська рада з ядерних досліджень) - провідна міжурядова організація, міжнародний дослідницький центр європейської спільноти, найбільша у світі лабораторія фізики високих енергій. Розташований на околиці Женеви, на кордоні Швейцарії та Франції. Офіційним днем народження ЦЕРН вважається 29 вересня 1954 року, коли 12 країн ратифікували угоду про її заснування.

Співробітництво України та ЦЕРН здійснюється з 1993 року відповідно до положень угоди про подальший розвиток наукового і технічного співробітництва в галузі фізики високих енергій від 2 квітня 1993 року (без набуття Україною членства чи іншого юридичного статусу у цій організації).

У березні на виконання розпорядження Кабінету міністрів від 21 лютого 2011 року № 151 було підписано спільну декларацію Кабінету міністрів і ЦЕРН про науково-технічну співпрацю, в якій висловлено намір уряду України приєднатися до ЦЕРН із статусом асоційованого члена. Офіційну заявку на проходження процедури відповідності критеріям асоційованого члена ЦЕРН Україна подала на розгляд Ради ЦЕРН наприкінці 2011 року.