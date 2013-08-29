Україна готова стати асоційованим членом ЦЕРН

Про це повідомив голова Державного агентства з питань науки , інновацій та інформатизації Володимир Семиноженко, поінформували УНІАН у прес -службі агентства.

Відповідно до проекту розпорядження Президента України, який Кабінет міністрів схвалив на своєму засіданні сьогодні, 28 серпня, уряд пропонує голові держави уповноважити віце-прем'єр-міністра України Костянтина Грищенка підписати Угоду з ЦЕРН .

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За словами Семиноженка, проект розпорядження розроблено Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації. Прийняття проекту акту дозволить надати повноваження на укладення угоди віце-прем'єр-міністру України Грищенку і надати Україні статус асоційованого члена в ЦЕРН. Це створює передумови, необхідні для розширення міжнародної науково-технічної співпраці та інтеграції України в європейський політичний, інформаційний, економічний і правовий простір.

«Таким чином, ми, так би мовити, інформуємо ЦЕРН про готовність України підписати дану Угоду. У свою чергу, керівництво ЦЕРН отримає підстави просити у Ради ЦЕРН повноважень на підписання Угоди з Україною» , - зазначив Семиноженко.

Голова Держінформнауки зазначив , що підписання Угоди посилить довгострокове партнерство в напрямку консолідації зусиль для подальшого розширення європейського дослідницького простору та реалізації Європейської стратегії з досліджень фізики елементарних частинок.

«Асоційоване членство в ЦЕРН надасть Україні можливість брати участь у засіданнях Ради ЦЕРН з правом часткового прийняття рішень в галузі наукової політики» , - додав він.

*** Європейська організація ядерних досліджень (ЦЕРН) є провідною міжурядовою організацією з вивчення фізики високих технологій.

Співпраця України і ЦЕРН здійснюється з 1993 року відповідно до положень Угоди між сторонами про подальший розвиток наукового і технічного співробітництва в галузі фізики високих енергій від 2 квітня 1993 (без придбання Україною членства або іншого юридичного статусу в цій організації ) .

У березні на виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 21 лютого 2011 №151 підписана Спільна декларація Кабінету міністрів і ЦЕРН про науково-технічну співпрацю, в якій висловлено намір уряду України приєднатися до ЦЕРН зі статусом асоційованого члена. Офіційну заявку на проходження процедури відповідності критеріям асоційованого члена ЦЕРН Україна подала на розгляд Ради ЦЕРН в кінці 2011 року - лист прем'єр-міністра України Миколи Азарова від 21.12.2011 р. № 14510/0/2-11.

На даний момент підготовлено проект Угоди між Україною та ЦЕРН - міжнародного договору, який має бути укладений від імені України.