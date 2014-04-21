У Японії розробили найшвидший у світі ліфт

Великий японський виробник електротехніки Hitachi Ltd представив 21 квітня нову розробку - найшвидший у світі ліфт, здатний розвивати швидкість до 72 км/год. Як повідомляє 21 квітня японський телеканал NHK, він може підніматися з 1-го на 95-й поверх за 43 секунди, передає ИТАР-ТАСС.

До цього найшвидшим вважався тайванський ліфт, який рухається зі швидкістю 60,6 км/год.

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За словами фахівців Hitachi, високої швидкості їх нової розробки вдалося досягти за рахунок використання більш потужного двигуна і більш легких тросів.

Нову конструкцію почнуть використовувати з наступного року в 111-поверховому будинку з висотою 530 метрів, який споруджують у китайському місті Гуанчжоу.

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Hitachi планує просувати свою розробку на ринок Китаю, оскільки на цю країну припадає 60% світового попиту на ліфти, повідомив представник компанії Тосіюкі Оно.