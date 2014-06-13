Samsung представив нову лінійку планшетів Galaxy Tab S

Південнокорейський виробник електроніки Samsung представив публіці свою нову лінійку планшетів Galaxy Tab S. Презентація пройшла в розташованому в центрі Нью-Йорка спортивно-концертному комплексі Madison Square Garden, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Samsung продемонстрував дві модифікації планшетів нової серії, які будуть забезпечені 8,4 і 10,5-дюймовими дисплеями Super AMOLED з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. Перша модель важить 294 г, друга - 465 г. Товщина обох апаратів - всього 6,6 мм.

За словами представників Samsung, новий екран дозволяє передавати більш насичені і контрастні кольори і при цьому споживає менше енергії, ніж більшість РК-дисплеїв для планшетів. Крім того, монітори Samsung адаптуються під контент, змінюючи яскравість і контраст у залежності від відкритих додатків. До цього південнокорейська компанія застосовувала технологію Super AMOLED тільки в смартфонах.

Апарати лінійки Galaxy Tab S будуть працювати на базі восьмиядерного процесора Exynos 5 Octa і під управлінням операційної системи Android 4.4 KitKat. Планшети отримали по 3 Гб оперативної і 16/32 Гб вбудованої пам'яті, дві камери - 8-мегапіксельну основну і 2,1-мегапіксельну фронтальну, а також підтримку флеш-карт microSD. Обидві моделі, що зовні нагадують збільшений флагманський смартфон Samsung Galaxy S5, будуть випускатися у двох кольорах - білому і матово-бронзовою. Як очікується, заряду акумуляторів буде вистачати на 11 годин відтворення відео.

Нові планшети підтримують функцію багатозадачності і їх можна буде синхронізувати як зі смартфонами, так і з персональними комп'ютерами. Зокрема, з нових Galaxy Tab S можна буде відповідати на телефонні дзвінки, що надходять на смартфони серії Galaxy, і паралельно продовжувати роботу в іншому додатку. Крім того, як і Samsung Galaxy S5 планшети отримали сканер відбитків пальців, який розрахований на вісім користувачів, і функцію енергозбереження, яка перемикає робочий інтерфейс в чорно-білий режим та істотно збільшує час автономної роботи.

Крім того, на презентації Samsung показала також аксесуари для нових планшетів - Bluetooth-клавіатуру і обкладинку, яка може виконувати функцію підставки.

У США продажі планшетів Galaxy Tab S з підтримкою Wi-Fi стартують в липні. Ціна на пристрій з екраном 8,4 дюйма складе 399 доларів, на більший варіант - 499 доларів. Версія з підтримкою мереж LTE вийде на ринок пізніше.