Стала відома дата презентації нових планшетів iPad і iPad mini

Про це повідомляє The Daily Dot, посилаючись на близькі до компанії джерела, передає ZN.UA. Нові планшети, за прогнозами, матимуть екрани з діагоналлю 9,7 і 7,9 дюйма. Очікується, що повнорозмірна модель iPad буде оснащена новим покриттям екрану, що дозволить краще читати і бачити інформацію на екрані при яскравому світлі.

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Відразу після презентації нових планшетів буде представлена остання версія операційної системиOS X Yosemite для комп'ютерів Mac.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Apple представила смартфони iPhone 6 і iPhone 6 Plus, які помітно більші за розміром, ніж попередні моделі. Також були презентовані годинник Apple Watch і власна платіжна система Apple Pay.

Продажі нових смартфоніврозпочнуться 19 вересня в 9 країнах: США, Канаді, Великобританії, Франції, Німеччині, Австрії, Гонконзі, Сінгапурі та Японії.