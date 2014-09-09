Apple представила свій годинник - Watch

21:30, 09 вересня 2014
Наука та IT
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Apple Watch буде продавати в трьох варіантах - стандартні, збільшені в золотому виконанні.

Apple Watch

Apple Watch має індуктивне зарядку, як і MacBook. В них використано сапфірове скло і встановлено 4 сенсора. Є повна підтримка Siri і голосових команд.

Екран Apple Watch здатний розпізнавати силу натиснення.

Apple підготувала 6 ремінців для Apple Watch. Вони підключаються через нестандартний інтерфейс.

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