Apple представила свій годинник - Watch

Apple Watch має індуктивне зарядку, як і MacBook. В них використано сапфірове скло і встановлено 4 сенсора. Є повна підтримка Siri і голосових команд.

Екран Apple Watch здатний розпізнавати силу натиснення.

Apple підготувала 6 ремінців для Apple Watch. Вони підключаються через нестандартний інтерфейс.