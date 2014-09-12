Samsung поглузувала над новим iPhone та годинником Apple Watch (відео)

Компанія Samsung поглузувала над новими гаджетами Apple, представленими на презентації на початку цього тижня, знявши серію рекламних відео на YouTube, повідомляє ТСН.

Читайте такожСтали відомі всі характеристики iPhone 6 і iPhone 6 Plus від Apple (відео)Головними героями роликів стали двоє співробітників роздрібного магазину Apple.

У першому відео молоді люди намагаються запустити на ноутбуці пряму трансляцію презентації гаджетів. Однак, попри всі спроби працівників магазину, відео не працює. Зневірившись налаштувати стрімінг, один з героїв зізнається: вони працюють у сфері високих технологій, але все одно не можуть впоратися навіть з такою незначною проблемою.

Читайте такожЗ'явилися перші рекламні ролики iPhone 6 і iPhone 6 Plus (відео)У другому відео співробітникам Apple все ж вдається підключитися до трансляції і побачити, що показує на презентації їхнє керівництво. Спочатку молоді люди радіють новому збільшеному екрану iPhone 6 та 6 Plus. Однак потім розуміють, що це "всього лише великий екран", і відчувають помітне розчарування. Закінчується ролик рекламою смартфона Samsung Galaxy Note 4 з 5,7-дюймовим дисплеєм.

Третє і четверте відео висміюють відсутність в продуктах Apple повноцінної багатозадачності, а також показують переваги розробленої Samsung розумної ручки S-pen, аналога якій немає в корпорації-конкурента.

Ще один ролик тролить розумний годинник Apple Watch, натякаючи, що гаджет від Apple не має жодної унікальної функції, а справжній прорив у цій галузі вже досягнуто Samsung, яка випустила власний смартвотч Gear S.

Всі ролики об'єднані загальним слоганом #NoteTheDifference ("Зверни увагу на різницю"), відсилає до назви смартфона з лінійки Samsung Galaxy Note, який рекламується в кінці кожного відео. За два дні записи зібрали на YouTube в середньому по півтора мільйона переглядів.

Нагадаємо, 9 вересня у штаб-квартирі компанії Apple у каліфорнійському місті Купертіно було презентовано новий iPhone 6 та смарт-годинник Apple Watch.