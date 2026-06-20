Британські вчені знайшли спосіб, як заморозити талий лід в Арктичному океані

Дослідники наголошують, що технологія не замінює необхідності скорочення глобальних викидів CO₂ для боротьби зі зміною клімату.

Зміна клімату стрімко прискорює танення арктичного льоду, однак британська компанія намагається зупинити цей процес. Її дослідники розробили інноваційний метод відновлення льоду в Північній півкулі. Проєкт уже успішно працює в невеликих масштабах і, за оцінками фахівців, може дати вражаючі результати у разі застосування на глобальному рівні, повідомляє Libertatea з посиланням на The Guardian.

На північ від Північного полярного кола, у Кембридж-Бей (Канада), команда компанії Real Ice розпочала сміливий експеримент у співпраці з місцевою громадою інуїтів (інуїти – корінний народ Арктики, який населяє північні регіони Канади, Аляски та Гренландії, – ред.).

Науковці просвердлили отвори в наявному шарі льоду та опустили спеціальні помпи безпосередньо в океанську воду. Узимку, за екстремальних температур близько мінус 40°C, пристрої викачали на поверхню щонайменше 50 тисяч тонн води.

Відео дня

Контактуючи з полярним повітрям, вода замерзала за лічені секунди. У результаті товщина льодового покриву збільшилася майже на 50 сантиметрів на тестовій ділянці площею 20 гектарів, що еквівалентно приблизно 28 футбольним полям.

"Ще рік тому це було б божевільною мрією. Різниця величезна, і її можна побачити неозброєним оком", – заявив засновник Real Ice Андреа Чекколіні.

Рішення для літнього періоду

З початком сезону танення та підвищенням температури приблизно до 5°C дослідники зіткнулися з новою проблемою – накопиченням на поверхні талої води.

Щоб боротися з цим явищем, команда використовує простий, але дуже ефективний метод: бурить дренажні отвори, через які поверхнева вода повертається під лід. Цей процес нагадує витягування корка з наповненої водою раковини. Після того як накопичена вода стікає, на поверхні залишається білий шар сухого льоду.

Значення цього білого покриву для планети є надзвичайно важливим, наголошують у виданні. Білий лід відбиває близько 70% сонячного випромінювання назад у космос. Якщо ж лід тане і відкриває темну морську воду, океан починає поглинати тепло, що різко прискорює танення льоду в усьому регіоні.

Скільки коштуватиме відновлення арктичного льоду

Щороку через глобальне потепління планета втрачає близько 80 тисяч квадратних кілометрів льоду. За оцінками Чекколіні, щоб зупинити скорочення льодового покриву та відновити втрачений лід, щозими знадобиться близько 10 мільярдів доларів.

Щоб зробити проєкт більш сталим і не наражати людей на небезпеку роботи в умовах сильного морозу, Real Ice зараз тестує автономні підводні дрони, здатні повністю взяти на себе перекачування води.

Водночас дослідники визнають обмеження проєкту та наголошують, що він не усуває головну причину проблеми – необхідність скорочення глобальних викидів CO₂. Крім того, потрібні додаткові дослідження, щоб з'ясувати, чи не впливає масштабне переміщення води на місцеві мікроорганізми та, відповідно, на харчовий ланцюг арктичної фауни.

Попри можливі ризики, для місцевої громади інуїтів проєкт став джерелом надії.

"На перший погляд ця ідея здається трохи божевільною. Але йдеться не про шкоду довкіллю – навпаки, ми намагаємося йому допомогти. Життєво важливо розуміти, як змінюється Арктика, щоб ми могли адаптуватися та якомога довше зберігати цей регіон живим", – поділився мешканець регіону Кайл Віз, який бере участь у проєкті.

Інші новини з Арктики

Раніше повідомлялося, що на дні Арктики з’явилися нові екосистеми. Вчені з’ясували, що айсберги переносять величезні обсяги каменів на морське дно, створюючи нові місця проживання для коралів, губок та інших глибоководних організмів. При цьому дослідники застерегли, що це відкриття не означає появи позитивних наслідків глобального потепління.

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