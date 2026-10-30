Цей незвичайний об’єкт обертається не навколо планети, а навколо коричневого карлика.

Астрономи, можливо, виявили перший природний супутник за межами Сонячної системи, однак цей загадковий об’єкт не схожий ні на що з того, що було відомо досі. Про це пише видання descopera.

Спостереження, проведені за допомогою "Дуже великого телескопа" (VLT) Європейської південної обсерваторії (ESO), дозволили виявити ознаки існування величезного, схожого на Місяць тіла в зоряній системі CD-35 2722.

Цей незвичайний об’єкт обертається не навколо планети, а навколо коричневого карлика - небесного тіла, яке масивніше за планету, але недостатньо масивне, щоб стати зіркою.

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Важливо, що якщо це відкриття підтвердиться, воно стане першим випадком виявлення природного супутника за межами Сонячної системи, що може призвести до перегляду визначень планет та їхніх природних супутників.

Кевін Хой, студент, який працює в чилійському відділенні ESO і є провідним автором дослідження, опублікованого в журналі Nature, протягом кількох місяців вивчав систему CD-35 2722. Він характеризує її конфігурацію як досить незвичайну порівняно з нашою Сонячною системою.

У центрі цієї відносно молодої системи знаходиться CD-35 2722 - зірка, маса якої становить приблизно половину маси Сонця. Коричневі карлики, як правило, занадто малі для підтримання термоядерного синтезу водню, який живить звичайні зірки, але при цьому вони масивніші за планети. Виявлений об’єкт обертається навколо такого коричневого карлика, утворюючи вельми примітну систему.

Об’єкт, не схожий ні на що відоме раніше

Дослідники називають цей об’єкт екзомісяцем. Його маса порівнянна щонайменше з масою Юпітера, тоді як коричневий карлик, навколо якого він обертається, більш ніж у 30 разів масивніший за Юпітер. Таким чином, цей об’єкт значно масивніший за будь-який природний супутник у Сонячній системі.

Зазначається, що це незвичайне відкриття порушує фундаментальне питання щодо класифікації об’єктів, виявлених у віддалених зоряних системах. Еліс Зурло, керівник групи YEMS та співавтор дослідження, пояснив:

"Виявлений супутник являє собою гігантське газове тіло, що обертається навколо надзвичайно масивного супутника, маса якого в кілька разів перевищує масу Юпітера".

Така конфігурація суттєво відрізняється від звичної будови Сонячної системи, де планети обертаються навколо Сонця, а природні супутники - навколо планет. Багатообіцяюча можливість

"У Сонячній системі існує чітке розмежування між планетами та Сонцем, тому класифікувати ці об’єкти досить просто. У системі CD-35 2722, де межі між зірками, планетами та природними супутниками стираються, опис об’єктів стає набагато складнішим завданням", - пояснив Зурло, астрофізик з Університету Дієго Порталеса.

Проте ця система відкриває багатообіцяючі перспективи, підкріплені даними про те, як імовірний природний супутник впливає на рух свого більшого супутника.

Майбутні спостереження можуть показати, чи є масивні супутники - подібні до того, що було виявлено в системі CD-35 2722, - рідкісним винятком, чи ж вони становлять частину набагато ширшої популяції незвичайних небесних тіл.

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