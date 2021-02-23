Експерти відзначають, що користувачі платформи повинні враховувати, що всі їхні розмови можуть записуватися.

Соціальна мережа для голосового спілкування Clubhouse повідомила про витік розмов користувачів.

Один із користувачів створив свій сайт, на який транслював бесіди з декількох кімнат соціальної мережі, повідомляє Bloomberg.

У Clubhouse запевнили, що заблокували цього користувача, а додали, що вживають додаткових заходів, щоб уникнути повторних хакерських атак.

При цьому експерти відзначають, що творці програми не можуть гарантувати, що в майбутньому їм вдасться уникнути витоків даних.

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За словами директора компанії з кібербезпеки Stanford Internet Observatory Алекса Стамоса, хакери для злому соцмережі побудували свою систему на основі алгоритму JavaScript, який використовувався для створення програми Clubhouse. По суті, зловмисники фальсифікували сервіс, зазначив Стамос. Таким чином, невідомий користувач придумав спосіб віддалено поділитися з усім світом своїм логіном від соцмережі, додав гендиректор австралійської компанії Internet 2.0 Роберт Поттер.

Фахівці зі Стенфордської інтернет-обсерваторії заявили, що користувачі платформи повинні враховувати, що всі їхні розмови можуть записуватися.

Відзначається, що наразі Clubhouse співпрацює з китайським стартапом Agora Inc. Через Agora проходить, в тому числі обробка потоків даних і звуку.

Алекс Стамос зазначає, що співпраця двох компаній "викликає серйозні побоювання з приводу конфіденційності, особливо це стосується китайських громадян і дисидентів, які вважають, що їх розмови знаходяться поза досяжністю державного нагляду".

Своєю чергою, Agora заявила, що не може коментувати протоколи безпеки і приватності Clubhouse, але сама не зберігає і не поширює особисту і персоніфіковану інформацію своїх клієнтів.

Що таке Clubhouse?

Clubhouse («Клабхаус») — це соціальна мережа, запущена у квітні 2020 року на iOS розробниками програмного забезпечення Alpha Exploration Co. Головний формат соцмережі — голосове спілкування. Учасникам доступні безліч клубів та віртуальних кімнат з бесідами на різні теми.

Приєднатися до соцмережі можуть користувачі iPhone за запрошеннями від інших учасників.

На тлі ажіотажу навколо Clubhouse у всьому світі почали з'являтися конкурентоспроможні аудіододатки. Придивляються до формату і популярні соціальні гіганти. Так, наприклад, Facebook, як повідомляється, перейшов до розробки власного продукту, націленого на конкуренцію з Clubhouse.

У лютому 2021 року американський підприємець-винахідник Ілон Маск запросив для бесіди у Clubhouse президента РФ Володимира Путіна. У Кремлі пропозицію назвали цікавою.

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Автор: УНІАН