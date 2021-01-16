Разом з тим майже половині всіх працівників у світі потрібно буде пройти різні курси підвищення кваліфікації та програми перепідготовки.

У світі в найближчі п'ять років через «революцію роботів» роботу втратять 85 млн осіб.

Як повідомляє Центр новин ООН, експерти Всесвітнього економічного форуму склали список найважливіших тенденцій, які визначатимуть ситуацію на глобальному ринку праці у найближчі п'ять років.

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Деякі зміни відбудуться внаслідок пандемії, але всі головні тренди так чи інакше вже були зумовлені технологічним прогресом.

Так, на думку експертів ВЕФ, автоматизація виробництва відбувається набагато швидше, ніж очікувалося. І на тлі пандемії цей процес лише прискорився. Через це роботу в найближчі п'ять років втратять 85 млн осіб. Очікується, що у 2025 році робота буде розподілена приблизно порівну між людьми та машинами.

Також експерти прогнозують, що одночасно в результаті «революції роботів» на глобальному ринку праці буде створено 97 млн нових робочих місць. Більшість з них, відповідно, - у сфері штучного інтелекту. Багато нових посад будуть пов'язані також зі створенням контенту для соціальних мереж. Серед інших сфер діяльності, перспективних з точки зору пошуку роботи - «зелена економіка», сфера послуг, маркетинг, сфера продажу та інженерна справа.

Крім того, на думку експертів ВЕФ, у найближчі п'ять років роботодавці найбільше цінуватимуть у своїх співробітників аналітичне мислення, креативність і гнучкість. Також претендентам роботи не зашкодять стресостійкість і здатність до навчання.

Разом з тим, майже половині всіх працівників у світі потрібно буде пройти різні курси підвищення кваліфікації та програми перепідготовки. Саме на додатковому навчанні співробітників зосередять свої зусилля найбільш конкурентоспроможні компанії.

Також експерти ВЕФ прогнозують, що приблизно 84% роботодавців у найближчі п'ять років переведуть частину своїх співробітників на віддалену роботу. Йдеться приблизно про 44% робочої сили. При цьому деякі керівники вважають, що це може негативно позначитися на продуктивності праці, і співробітникам знадобиться час на те, щоб адаптуватися до нових умов.

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Автор: Вікторія Токарєва