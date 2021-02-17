Американська компанія Apple показала свої нові гендерно-нейтральні емоджі.
Читайте також«Усмішок колобок": сьогодні світ відзначає 36-й день народження смайлика (відео)Вони будуть входити в оновлення IOS 14.5. і дозволять використовувати емоджі осіб чоловіків і жінок з бородою. Серед нових ЕМОДЖІ обличчя з різним відтінком шкіри, передає segodnya.
Також з'являться нові дизайни емоджі: "серце у вогні", "обличчя на видиху", "обличчя в хмарах" і "обличчя зі спіральними очима".
Смайл шприца зробили без крові, щоб позначати вакцинацію від коронавірусу, а символ навушників став схожий на AirPods Max.
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