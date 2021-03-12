Twitter готується повноцінно запустити свій сервіс голосових чатів під назвою Spaces.
Читайте такожClubhouse повідомив про витік розмов користувачівКомпанія почала тестування сервісу в лютому для тисячі користувачів, проте представниця соцмережі розповіла Reuters, що Spaces буде доступний для всіх користувачів вже до квітня.
Twitter також опублікував відео з описом нового сервісу. Візуально і функціонально Spaces схожий на трендову соціальну мережу Clubhouse. Ймовірно, користувачі зможуть запускати свої аудіочати та приєднуватися до інших обговорень.
We’re working on something we think you’ll love — Twitter Spaces!— Twitter (@Twitter) March 11, 2021
Still in test mode but rolling out soon. Here’s a peek at what everybody’s talking about... pic.twitter.com/KMXzmKzbDp
Що таке Clubhouse?
- Clubhouse («Клабхаус») — це соціальна мережа, запущена у квітні 2020 року на iOS розробниками програмного забезпечення Alpha Exploration Co. Основний формат соцмережі — голосове спілкування. Учасникам доступні безліч клубів і віртуальних кімнат з бесідами на різні теми.
- Приєднатися до соцмережі можуть користувачі iPhone за запрошеннями від інших учасників.
- На тлі ажіотажу навколо Clubhouse по всьому світу почали з'являтися конкурентоспроможні аудіододатки. Придивляються до формату і популярні соціальні гіганти. Так, наприклад, Facebook, як повідомляється, зайнявся розробкою власного продукту, націленого на конкуренцію з Clubhouse. Китайська IT-компанія ByteDance, яка володіє соцмережею TikTok, також розробляє аналог для китайського ринку.
- В Instagram тим часом з'явилася функція Live Rooms — «кімнати» для прямих ефірів, які одночасно можуть вести до чотирьох осіб.
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