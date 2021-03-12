Twitter Spaces збираються зробити доступним для всіх користувачів до квітня.

Twitter готується повноцінно запустити свій сервіс голосових чатів під назвою Spaces.

Читайте такожClubhouse повідомив про витік розмов користувачівКомпанія почала тестування сервісу в лютому для тисячі користувачів, проте представниця соцмережі розповіла Reuters, що Spaces буде доступний для всіх користувачів вже до квітня.

Twitter також опублікував відео з описом нового сервісу. Візуально і функціонально Spaces схожий на трендову соціальну мережу Clubhouse. Ймовірно, користувачі зможуть запускати свої аудіочати та приєднуватися до інших обговорень.

We’re working on something we think you’ll love — Twitter Spaces!



Still in test mode but rolling out soon. Here’s a peek at what everybody’s talking about... pic.twitter.com/KMXzmKzbDp — Twitter (@Twitter) March 11, 2021

Що таке Clubhouse?

Clubhouse («Клабхаус») — це соціальна мережа, запущена у квітні 2020 року на iOS розробниками програмного забезпечення Alpha Exploration Co. Основний формат соцмережі — голосове спілкування. Учасникам доступні безліч клубів і віртуальних кімнат з бесідами на різні теми.

Приєднатися до соцмережі можуть користувачі iPhone за запрошеннями від інших учасників.

На тлі ажіотажу навколо Clubhouse по всьому світу почали з'являтися конкурентоспроможні аудіододатки. Придивляються до формату і популярні соціальні гіганти. Так, наприклад, Facebook, як повідомляється, зайнявся розробкою власного продукту, націленого на конкуренцію з Clubhouse. Китайська IT-компанія ByteDance, яка володіє соцмережею TikTok, також розробляє аналог для китайського ринку.

В Instagram тим часом з'явилася функція Live Rooms — «кімнати» для прямих ефірів, які одночасно можуть вести до чотирьох осіб.

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Автор: Катерина Комолова