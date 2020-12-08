У 2021 році Apple випустить серію нових процесорів для своїх комп'ютерів.

На початку 2022 року компанія Apple планує випустити професійний комп'ютер Mac Pro на базі нового 32-ядерного процесора власного виробництва

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Відповідний чип планують анонсувати наприкінці 2021 року. Також інженери Apple працюють над створенням процесорів з 16 і 32 ядрами, які будуть призначені для MacBook Pro. Представлені в листопаді комп'ютери мають чип M1, який отримав чотири високопродуктивних і чотири високоефективних ядра.

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Повідомляється, що процесори на 16 і 32 ядра зараз тестуються. Крім поліпшення власних чипів Apple має намір випустити графічний процесор з великою кількістю ядер - 16, 32 і 128. Залежно від швидкості налагодження виробництва нові чипи з інтегрованими в них графічними процесорами можуть представити в кінці 2021 року або початку 2022 року. Графічний процесор M1, що використовується в актуальних комп'ютерах, має вісім ядер.

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Автор: УНІАН