Заборона триватиме на період проведення розслідування щодо безпеки польотів.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило американській компанії Virgin Galactic, яка належить мільярдерові Річарду Бренсону, виконувати польоти в космос до завершення розслідування щодо безпеки польотів.

Як повідомляє Reuters, 11 липня під час тестового польоту космічний корабель з Бренсоном на борту небезпечно відхилився від заданого курсу.

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В компанії наголосили, що це відхилення було контрольованим і не несло ніякої загрози екіпажу корабля.

Також в Virgin Galactic зазначили, що активно співпрацюють з FAA в розслідування цієї ситуації.

Політ Бренсона в космос

11 липня корабель компанії Virgin Galactic в рамках першого туристичного суборбітального польоту досяг кордону з космосом і успішно приземлився на космодромі "Америка" в штаті Нью-Мексико, США. Корабель VSS Unity піднявся на висоту близько 86 км над поверхнею Землі, яка вважається кордоном з космосом.

На борту корабля були 70-річний британський мільярдер і власник Virgin Galactic Річард Бренсон, два пілоти - Дейв Маккей і Майкл Масуччі, астронавти Сіріша Бандла, Кілін Беннет і Бетт Мозес.

Автор: Павло Степанець