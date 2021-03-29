Хлопчик копав у саду черв'яків.

Шестирічний житель Британії Сіддак Сінгх Джамат знайшов у своєму саду шматок корала, якому сотні мільйонів років.

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Хлопчик копав у саду черв'яків і натрапив на камінь незвичної форми.

"Я просто копав черв'яків, шукав кераміку, цеглу і натрапив на камінь, що нагадував ріг. Я подумав, що це може бути зуб, кіготь або ріг. Виявилось, що це шматок корала, який називають роговим коралом", - розповів школяр.

За словами батька Сіда Віша Сінгха, позначки на знахідці свідчать, що це, найімовірніше, корал групи Rugosa. Його вік оцінюється від 251 до 488 мільйонів років.

Про це йому повідомили у группі в Facebook, що займається скам'янілостями

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Автор: Людмила Жерновська