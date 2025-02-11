Астероїд виявили торік, але досі не можуть точно визначити, якого він розміру.

Людству потенційно загрожує астероїд 2024 YR4, який з невеликою імовірністю може врізатися в Землю у 2032 році. Китай і США мають шанс не допустити цього, пише Interesting Engineering.

Цей астероїд, діаметр якого оцінюється від 40 до 90 метрів, вперше був помічений у грудні 2024 року. Європейське космічне агентство навіть включило його до астероїдів найвищого ризику у своєму списку спостереження з імовірністю зіткнення у 2032 році у 2,2%.

"Імовірність зіткнення дуже мала, а астероїд досить малий, щоб наслідки будь-якого потенційного зіткнення були локального масштабу, але ситуація досить значна, щоб заслуговувати на увагу глобальної планетарної захисної спільноти", — зазначило агентство.

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Зараз найбільшою проблемою для астрономів є точне визначення його орбіти та розміру. Ці фактори мають вирішальне значення для розуміння справжньої загрози, яку він становить. Яскравий маленький астероїд може виглядати так само, як великий, але темний астероїд. Поточні оцінки розміру базуються на відбитому світлі, що не дуже надійно.

Цей небезпечний астероїд стане об'єктом спостережень космічного телескопа Джеймса Вебба. Астрономи використовуватимуть потужний телескоп, щоб отримати уявлення про розміри та орбіту астероїда.

Раніше Китай заявив, що "збирає команду планетарного захисту", яка в разі потреби виконуватиме місії з відхилення потенційно небезпечних астероїдів. Після відкриття астероїда 2024 YR4 Державне управління науки, технологій і промисловості Китаю оголосило набір добровольців на "пост планетарної оборони".

Минулого року Китай оприлюднив попередній план своєї першої місії захисту від астероїдів, яку очікують запустити в 2030 році. Місія передбачає спостереження за астероїдом, що наближається до Землі, а потім вплив на нього космічним кораблем, щоб змінити його траєкторію.

Це схоже на те, що намагалося зробити NASA під час своєї місії DART у 2022 році.

"Якщо цей астероїд становить значну загрозу зіткнення із Землею, тоді NASA і Китай можуть розглянути можливість відхилити його, врізавши в нього космічні кораблі, тим самим змінивши його орбіту", – пише Interesting Engineering.

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Як писав УНІАН, телескоп "Евклід" зафіксував рідкісне явище під назвою кільце Ейнштейна, яке наочно показує, як сильно викривляється простір під впливом гравітації галактики.

Також ми розповідали, що потужний телескоп Джеймс Вебб зміг виявити пилові зерна розміром з бактерії, які з часом об'єднаються в планети.

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