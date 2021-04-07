NASA планує не раніше неділі, 11 квітня, здійснити першу спробу польоту вертольота Ingenuity на Марсі.
Читайте такожГелікоптер NASA витримав люті нічні морози на Марсі (фото)Це буде перший в історії політ за межами Землі. Трансляцію першого польоту можна буде подивитися в соціальних мережах і на сайті NASA через кілька годин після запуску.
"Дата польоту може змінитися, оскільки інженери працюють над розгортанням, передпольотною перевіркою і позиціонуванням апаратів як Perseverance, так і Ingenuity", - йдеться в повідомленні NASA, передає kommersant.
Під час першого польоту вертоліт повинен піднятися на висоту три метри. У наступних польотах планується, що він буде літати на рівні п'яти метрів над поверхнею Марсу.
Місія Ingenuity на Марсі
Ingenuity вагою менше 2 кг був доставлений на планету 18 лютого всередині марсохода Perseverance. Вертоліт може здійснити до п'яти польотів на висоті до десяти метрів за весь період досліджень.
Оснащений двома камерами, він здатний зависати у повітрі до 30 секунд для фотографування місцевості.
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