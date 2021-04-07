Це буде перший в історії політ за межами Землі.

NASA планує не раніше неділі, 11 квітня, здійснити першу спробу польоту вертольота Ingenuity на Марсі.

Читайте такожГелікоптер NASA витримав люті нічні морози на Марсі (фото)Це буде перший в історії політ за межами Землі. Трансляцію першого польоту можна буде подивитися в соціальних мережах і на сайті NASA через кілька годин після запуску.

"Дата польоту може змінитися, оскільки інженери працюють над розгортанням, передпольотною перевіркою і позиціонуванням апаратів як Perseverance, так і Ingenuity", - йдеться в повідомленні NASA, передає kommersant.

Під час першого польоту вертоліт повинен піднятися на висоту три метри. У наступних польотах планується, що він буде літати на рівні п'яти метрів над поверхнею Марсу.

Місія Ingenuity на Марсі

Ingenuity вагою менше 2 кг був доставлений на планету 18 лютого всередині марсохода Perseverance. Вертоліт може здійснити до п'яти польотів на висоті до десяти метрів за весь період досліджень.

Оснащений двома камерами, він здатний зависати у повітрі до 30 секунд для фотографування місцевості.

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Автор: Ірина Погоріла